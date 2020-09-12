Мюнхенская «Бавария» поздравила Александра Зверева с выходом в финал US Open 2020
Пресс-служба футбольного клуба «Бавария» (Мюнхен), являющегося действующим победителем Лиги чемпионов, в «Твиттере» выразила поздравления 23-летнему соотечественнику Александру Звереву с выходом в финал открытого чемпионата США по теннису.
«Что за камбэк! Поздравляем с первым за карьеру выходом в финал турнира «Большого шлема»! Сделай это!», — говорится в сообщении «Баварии».
Публикация доступна в «твиттере» «Баварии».
На что ответил и сам Зверев. «Вперёд!» — гласит ответ к публикации «Баварии».
Встреча в полуфинале US Open 2020 между Зверевым и Карреньо-Буста продолжалась 3 часа 23 минуты. Для выявления победителя потребовалось 5 сетов, в которых сильнее оказался представитель Германии — 3:2 (6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 3:6).
«Никогда не прекращайте бороться». Зверев – об игре с Карреньо-Буста в полуфинале US Open
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