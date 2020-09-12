На US Open не осталось ни одного теннисиста, не проигравшего хотя бы один сет

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке проходит полуфинал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Австрии Домиником Тимом. На момент написания новости идёт третий сет, счёт 6:2, 7:6 в пользу Тима.

После того, как Медведев проиграл первый сет в матче, на турнире не осталось ни одного теннисиста, которые не отдавали бы никому партию. Таким образом, за 60 лет не было ни одного чемпиона US Open, который не проиграл бы хотя бы один сет за турнир.

Медведев выходил в финал Открытого чемпионата США 2019 года и уступил в нём испанцу Рафаэлю Надалю.