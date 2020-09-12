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Тим — первый австриец, вышедший в финал US Open

Тим — первый австриец, вышедший в финал US Open
Теннис / US Open 2020 0

Австриец Доминик Тим, обыгравший в полуфинале Открытого чемпионата США россиянина Даниила Медведева, стал первым представителем своей страны, который вышел в финал этого турнира.

Ранее высшим достижением Тима на US Open был выход в четветьфинал в 2018 году. Кроме того, финал текущего турнира стал для него четвёртым решающим матчем турниров «Большого шлема» в карьере. Тим дважды играл в финале «Ролан Гаррос» (в 2018 и 2019 году) и один раз — в финале Australian Open (в 2020 году). В финалах Открытого чемпионата Франции он дважды уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а в решающей встрече Открытого чемпионата Австралии — сербу Новаку Джоковичу.

В финальном матче US Open-2020 Доминик Тим встретится с немцем Александром Зверевым.

Медведев уступил Тиму в трёх сетах и не вышел в финал US Open
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