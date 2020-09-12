Тим: если не выиграю в финале, позвоню Энди Маррею

Австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинальном матче Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде и поделился ожиданиями от финала, в котором он сыграет с немцем Александром Зверевым.

«В жизни нас с Сашей Зверевым объединяет дружба, а на корте — соперничество, и то, что мы сыграем друг с другом в финале турнира „Большого шлема“ — это просто невероятно. Если победа будет за мной, это будет мой первый „Шлем“. Если проиграю — что ж, позвоню Энди Маррею», — сказал Тим после матча в эфире Eurosport.

Ранее высшим достижением Тима на US Open был выход в четветьфинал в 2018 году. Кроме того, финал текущего турнира стал для него четвёртым решающим матчем турниров «Большого шлема» в карьере. Тим дважды играл в финале «Ролан Гаррос» (в 2018 и 2019 году) и один раз — в финале Australian Open (в 2020 году). В финалах Открытого чемпионата Франции он дважды уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а в решающей встрече Открытого чемпионата Австралии — сербу Новаку Джоковичу.

Британец Энди Маррей, о котором упомянул Тим, выиграл первый турнир «Большого шлема» после трёх проигранных финалов.