Медведев: я разочарован, но я вернусь
Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в «твиттере» пост, в котором поделился мнением о своем поражении в полуфинальном матче Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде с Домиником Тимом.
«Я разочарован. В двух сетах вёл с брейком, но Доминику надо отдать должное. Спасибо US Open за эти три недели. В следующем году увидимся. Надеюсь, с обожающей меня шумной толпой», — написал Тим. «Я вернусь», — добавил он в другом посте.
Этот финал US Open — второй в карьере Даниила Медведева. В решающем матче Открытого чемпионата США 2019 года он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Австриец Доминик Тим, обыгравший россиянина в полуфинале турнира, стал первым представителем своей страны, который вышел в финал US Open.
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