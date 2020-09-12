Медведев: я разочарован, но я вернусь

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в «твиттере» пост, в котором поделился мнением о своем поражении в полуфинальном матче Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде с Домиником Тимом.

«Я разочарован. В двух сетах вёл с брейком, но Доминику надо отдать должное. Спасибо US Open за эти три недели. В следующем году увидимся. Надеюсь, с обожающей меня шумной толпой», — написал Тим. «Я вернусь», — добавил он в другом посте.

Этот финал US Open — второй в карьере Даниила Медведева. В решающем матче Открытого чемпионата США 2019 года он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Австриец Доминик Тим, обыгравший россиянина в полуфинале турнира, стал первым представителем своей страны, который вышел в финал US Open.