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Тим — о плане на игру: понимал, что, играя в ритме Медведева, не имел бы шансов на победу

Тим — о плане на игру: понимал, что, играя в ритме Медведева, не имел бы шансов на победу
Теннис / US Open 2020 0

Австриец Доминик Тим прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

«Осознавал, если буду играть в ритме Даниила, шансов не будет — он попросту не будет ошибаться. По этой причине всячески пытался сломать его игру подрезками, ударами с вращением и высоким отскоком. Таким был мой план.

Матч получился таким, каким и ожидал. Медведев — один из немногих, кто, во-первых, близок к „Большой тройке“ по уровню игры, во-вторых, по умению удерживать этот самый уровень на протяжении всей игры», — цитирует австрийца официальный сайт турнира.

За главный трофей соревнований Тим поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

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