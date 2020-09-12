Тим — о матче с Медведевым: самая сложная победа без проигранных сетов в моей карьере

Австриец Доминик Тим прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).
«Отличный матч, с высочайшим уровнем тенниса. Наверное, это самая сложная победа, которая была одержана мною без проигранных сетов. Даниил подавал на вторую и третью партии, и, к счастью, в эти моменты я показывал свой лучший теннис.
Второй и третий сеты мог выиграть каждый из нас — уровень игры был очень высоким. Более того, Даниил был даже немного лучше. Пока не выходил подавать на партию… Повторюсь, это самая сложная победа без проигранных сетов в карьере. Всё могло сложиться по-другому», — цитирует австрийца официальный сайт турнира.
За главный трофей соревнований Тим поспорит с немцем Александром Зверевым.
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