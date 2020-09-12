Звонарёва: дочь смотрит мои матчи, но ей становится скучно уже секунд через 30

Россиянка Вера Звонарёва поделилась эмоциями после победы на Открытом чемпионате США в

парном разряде. 36-летняя теннисистка завоевала трофей в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.



«Позади две по-настоящему особенные недели. Долгое время я отсутствовала на турнире и не играла так много матчей подряд, а тут такое…



Лаура очень сильно поддерживала меня, я наслаждалась каждой минутой, проведённой с ней на корте. Это помогало пережить тяжёлые матчи.



В финальном матче Лаура очень сильно тащила игру — она была в каждой точке корта, а я лишь пыталась дополнить её игру и не отставать в плане тенниса.



Поддерживает ли дочь? Конечно, она смотрит матчи по телевизору, но… Обычно ей становится скучно секунд через 30. Муж, безусловно, следил. Все поздравили, все позвонили. Без поддержки семьи вряд ли смогла бы возобновить карьеру», — цитирует Звонарёву официальный сайт соревнований.

Вера Звонарёва поделилась эмоциями после победы на парном US Open