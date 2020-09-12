Тарпищев: Медведеву не хватило нервной системы, но свой класс он подтвердил

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о поражении россиянина Даниила Медведева в полуфинале US Open. В трёх сетах он уступил третьей ракетке мира из Австрии Доминику Тиму — 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).



«Медведеву не хватило нервной системы — шесть-семь очков, которые он должен был выигрывать. А Тим имел прекрасные ноги, цепкость и стабильную психику. В начале игры преимущество было у Тима, в середине Медведев вёл — 5:3 и 5:2. Но играл неровно. А качество было хорошим. У Даниила было маловато соревновательной практики, но свой класс он подтвердил, дошёл до полуфинала, не проиграв ни одного сета.



Порадовал Рублёв, он почти в десятке. Хачанов в пандемию был в Москве, тоже до конца недоработал. Все трое — игроки мировой двадцати, это радует. Турнир отметил бы со знаком «плюс». Была бы удача, возьми Даня второй сет, он выиграл бы матч. Тиму удалось навязать свою игру только в начале матча, вторая половина была за Медведевым. Он удачно играл с лёта, много выигрывал», — заявил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.