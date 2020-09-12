Чесноков — о спорном решении судьи в матче Медведева: этот момент подкосил Даниила

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о поражении россиянина Даниила Медведева в полуфинале US Open. В трёх сетах он уступил третьей ракетке мира из Австрии Доминику Тиму — 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).



«Доминик Тим был сильнее во втором и третьем сете на один розыгрыш. Уровень тенниса был потрясающим. Как Тим двигался по корту — это просто нереально. В первом сете Даня сделал подачу, откинул мяч, не играя в него, а судья объявил гейм. Трудно это понять. Медведев сразу завёлся, перестал играть этот сет и проиграл — 6:2. Момент просто подкосил, Даня болтал до конца сета. В этой ситуации я за Медведева. А полуфинал для меня вообще был финалом. Тим делал всё, чтобы выиграть матч. Доставал просто нереальные мячи", — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Медведев — о конфликте с судьями в матче с Тимом: не надо было так злиться