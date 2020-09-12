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Чесноков: если Зверев будет играть с Тимом, как в полуфинале, шансов у него не будет

Чесноков: если Зверев будет играть с Тимом, как в полуфинале, шансов у него не будет
Теннис / US Open 2020 0

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финальных матчей в одиночных сетках Открытого чемпионата США. В мужском финале встретятся Доминик Тим и Александр Зверев, в женском — Виктория Азаренко и Наоми Осака.

«Тим в финале должен обыгрывать Зверева. Если Зверев будет в первых сетах играть так же, как с Карреньо, то шансов в финале у него не будет. Карреньо тогда просто подустал.

Что касается женского финала, обе девочки находятся в хорошей форме. Азаренко набрала уверенности, ей будет противостоять игрок, находящийся в очень хорошей форме. Должен быть хороший матч. В финале можно просто сгореть психологически, но Азаренко уже сыграла много финалов», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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