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Шамиль Тарпищев дал прогноз на финальные матчи US Open

Шамиль Тарпищев дал прогноз на финальные матчи US Open
Теннис / US Open 2020 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финальных матчей в одиночных сетках Открытого чемпионата США. В мужском финале встретятся Доминик Тим и Александр Зверев, в женском — Виктория Азаренко и Наоми Осака.

«Если говорить о мужском финале, то Тим выглядит посильнее. Конечно, если его хватит физически. Со Зверевым так не хватило Бусты, который играл лучше. А по тому, как играет Тим, он должен обыгрывать Зверева.

Что касается женского финала, сначала я предполагал, что Азаренко может выиграть. Она играет не длинными розыгрышами, а в стиле Уильямс. Азаренко способна обыграть Осаку», — заявил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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