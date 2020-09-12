Шамиль Тарпищев дал прогноз на финальные матчи US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финальных матчей в одиночных сетках Открытого чемпионата США. В мужском финале встретятся Доминик Тим и Александр Зверев, в женском — Виктория Азаренко и Наоми Осака.



«Если говорить о мужском финале, то Тим выглядит посильнее. Конечно, если его хватит физически. Со Зверевым так не хватило Бусты, который играл лучше. А по тому, как играет Тим, он должен обыгрывать Зверева.



Что касается женского финала, сначала я предполагал, что Азаренко может выиграть. Она играет не длинными розыгрышами, а в стиле Уильямс. Азаренко способна обыграть Осаку», — заявил Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.