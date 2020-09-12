Надаль выполнил шикарный удар во время тренировки на центральном корте турнира в Риме
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, пропустивший серию североамериканских турниров, продолжает готовиться к грунтовом сезону. Вторая ракетка мира находится в Риме (Италия), где уже на следующей неделе стартует первый в сезоне грунтовый «Мастерс».
В ходе одной из тренировок испанец выполнил прекрасный удар из-за спины, оставив спарринг-партнёра не у дел.
Видео доступно на официальной странице Internazionali Bnl в «Твиттере».
Надаль заявлял о намерении выступить не только на «Мастерсе» в Риме, но и на Открытом чемпионате Франции, действующим чемпионом которого он является. Готовясь к грунтовым соревнованиям, он потренировался в своей академии вместе с теннисистом из Болгарии Григором Димитровым.
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