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Надаль выполнил шикарный удар во время тренировки на центральном корте турнира в Риме

Надаль выполнил шикарный удар во время тренировки на центральном корте турнира в Риме
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, пропустивший серию североамериканских турниров, продолжает готовиться к грунтовом сезону. Вторая ракетка мира находится в Риме (Италия), где уже на следующей неделе стартует первый в сезоне грунтовый «Мастерс».

В ходе одной из тренировок испанец выполнил прекрасный удар из-за спины, оставив спарринг-партнёра не у дел.

Видео доступно на официальной странице Internazionali Bnl в «Твиттере».

Надаль заявлял о намерении выступить не только на «Мастерсе» в Риме, но и на Открытом чемпионате Франции, действующим чемпионом которого он является. Готовясь к грунтовым соревнованиям, он потренировался в своей академии вместе с теннисистом из Болгарии Григором Димитровым.

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