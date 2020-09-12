Свитолина: не слежу за US Open. Когда не выступаешь на турнире, следить тоже нет мотивации

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не уделяет пристального внимания проходящему в эти дни Открытому чемпионату США. Уроженка Одессы отказалась от выступлений в Нью-Йорке из-за распространения в США коронавирусной инфекции.
«Не следила за результатами турниров в США. Знала только, что Виктория Азаренко выиграла турнир категории Premier в Нью-Йорке. Знала, кто прошёл в полуфиналы US Open, но большинство интересных матчей было именно ночью, поэтому не было возможности смотреть. Когда не выступаешь на турнире, то нет мотивации следить за другими», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».
Сегодня, 12 сентября, состоится финал женского US Open — на корте Артура Эша встретятся Виктория Азаренко из Беларуси и Наоми Осака из Японии.
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