Свитолина: не слежу за US Open. Когда не выступаешь на турнире, следить тоже нет мотивации

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не уделяет пристального внимания проходящему в эти дни Открытому чемпионату США. Уроженка Одессы отказалась от выступлений в Нью-Йорке из-за распространения в США коронавирусной инфекции.



«Не следила за результатами турниров в США. Знала только, что Виктория Азаренко выиграла турнир категории Premier в Нью-Йорке. Знала, кто прошёл в полуфиналы US Open, но большинство интересных матчей было именно ночью, поэтому не было возможности смотреть. Когда не выступаешь на турнире, то нет мотивации следить за другими», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».



Сегодня, 12 сентября, состоится финал женского US Open — на корте Артура Эша встретятся Виктория Азаренко из Беларуси и Наоми Осака из Японии.