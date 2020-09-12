Ольховский — о матче Медведева и Тима: три сета не отражают накала — игра была равной

Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о поражении россиянина Даниила Медведева в полуфинале US Open. В трёх сетах он уступил третьей ракетке мира из Австрии Доминику Тиму — 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).



«Упорный матч. Шансы с Тимом были 50 на 50. У Медведева были шансы во втором и третьем сетах. Ему не хватило пары очков в нужный момент. Игра достаточно равная. Три сета не отражает накала борьбы. Даня играл в том же стиле, что и Тим. Где-то Доминик был более удачлив, Медведев не так остро подавал в решающих моментах, как хотелось бы. Не сказал бы, что Тим навязал Даниилу свой стиль. Можно было попробовать выдернуть Доминика к сетке, но на такой скорости тяжело это сделать.



Очень порадовался за Веру Звонареву. Она молодец, прошла через квалификацию, поднялась в одиночке. Что касается финала, если Зверев восстановится, нас ждёт интересный финал. Преимущество немного у Тима, Зверев отыграл сложный полуфинал", — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.