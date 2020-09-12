Пробившиеся в финал US Open Зверев и Тим снялись с грунтового «Мастерса» в Риме
Немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим, которые завтра, 13 сентября, встретятся в финальном матче Открытого чемпионата США, пропустят турнир категории «Мастерс» в Риме (Италия), который стартует уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба соревнований.
Место Доминика и Александра в основной сетке турнира займут француз Ришар Гаске и представитель Казахстана Александр Бублик.
Турнир в Риме пройдёт с 14 по 21 сентября. Призовой фонд соревнований составляет € 5 433 555. Действующим чемпионом Internazionali Bnl является испанец Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша переиграл первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича — 6:0, 4:6, 6:1. Отказавшийся от защиты титула на US Open Надаль планирует сыграть в Риме.
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