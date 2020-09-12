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Свитолина дала прогноз на женский финал US Open, в котором сыграют Азаренко и Осака

Свитолина дала прогноз на женский финал US Open, в котором сыграют Азаренко и Осака
Теннис / US Open 2020 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от финального матча US Open в женском одиночном разряде. За титул поспорят представительница Беларуси Виктория Азаренко и японка Наоми Осака.

«В финале, думаю, Азаренко обыграет Осаку. Знаем по прошлым выступлениям Виктории, когда она выигрывала титулы на «Шлемах», если чувствует уверенность в себе, она может играть очень здорово. Мне кажется, сейчас у неё именно такой настрой, она обыграла Серену и других хороших игроков», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».

Украинка говорила, что не следит за турнирами, которые проходят на территории США. Элина, как и многие ведущие теннисисты, отказалась от выступлений в Нью-Йорке из-за распространения в США коронавирусной инфекции.

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