Свитолина — о дисквалификации Джоковича: организаторы US Open сделали всё по правилам

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение о дисквалификации серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. Первая ракетка мира был наказан в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой за попадание мячом в линейного судью.



«Можно понять Новака, но, думаю, организаторы хотели этим решением дать всем знать, что все игроки находятся в равных условиях, что они могут дисквалифицировать любого игрока, что они не прогибаются под топ-игроков.



Подобные случаи были не раз и на челленджерах, и на маленьких турнирах, и с Денисом Шаповаловым была похожая ситуация. Так что они сделали всё по правилам, не было никаких нарушений со стороны турнира», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».