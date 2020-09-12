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Свитолина — о дисквалификации Джоковича: организаторы US Open сделали всё по правилам

Свитолина — о дисквалификации Джоковича: организаторы US Open сделали всё по правилам
Теннис / US Open 2020 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение о дисквалификации серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. Первая ракетка мира был наказан в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой за попадание мячом в линейного судью.

«Можно понять Новака, но, думаю, организаторы хотели этим решением дать всем знать, что все игроки находятся в равных условиях, что они могут дисквалифицировать любого игрока, что они не прогибаются под топ-игроков.

Подобные случаи были не раз и на челленджерах, и на маленьких турнирах, и с Денисом Шаповаловым была похожая ситуация. Так что они сделали всё по правилам, не было никаких нарушений со стороны турнира», — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».

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