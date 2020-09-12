Павлюченкова: хочу быть первой ракеткой мира. Но для начала нужно добиться небольших целей

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о планах на будущее. В феврале 2020 года спортсменка закончила работать с тренером Сэмом Сьюмиком, а на прошлой неделе объявила о сотрудничестве с Робом Стэкли.
«В конце прошлого года стала мыслить намного позитивнее, и это помогало на корте: пошли хорошие результаты, в том числе четвертьфинал в Австралии. Снова стала ценить тяжёлую работу, путешествия и в принципе такую жизнь. Во время карантинного перерыва тоже старалась разобраться в себе, искать позитив во всем. Хотя было сложно. Здорово начала этот год, была в форме, но потом случилась пандемия.
Всегда была очень целеустремлённой спортсменкой. Топ-30 — это хорошо, но я не собираюсь оставаться здесь всю жизнь. Хочу быть выше.
Конечно, хочу быть первой ракеткой мира. Но сначала нужно добиться небольших целей: топ-20, топ-10… Я должна быть реалисткой — не могу сказать, что буду на первой строчке в рейтинге уже завтра.
Просто стараюсь усердно работать, наслаждаться собой на корте и выигрывать титулы», — приводит слова Павлюченковой британская газета The Metro.
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