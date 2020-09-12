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Ханфман и Кецманович сыграют в финале турнира в Кицбюэле

Ханфман и Кецманович сыграют в финале турнира в Кицбюэле
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Янник Ханфман и серб Миомир Кецманович сыграют в финале турнира категории АТР 250 в Кицбюэле (Австрия).

В полуфинальном матче Ханфман нанёс поражение сербу Ласло Джере со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. Ханфман трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Джере подал 4 эйса, 5 раз ошибся на подаче и использовал все 4 возможности взять подачу соперника.

Кецманович за 2 часа 21 минуту обыграл Марка-Андреа Хюслера из Швейцарии со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Из всех полуфиналистов турнира в Кицбюэле только Кецманович начинал соревнования не в квалификации, но в первом же круге обыграл японца Кея Нисикори (6). На счету Ханфмана победы над Александром Бубликом из Казахстана и третьей ракеткой турнира — сербом Душаном Лайовичем.

Кицбюэль. 1/2 финала
12 сентября 2020, суббота. 13:10 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		3 6 5
         
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Кицбюэль. 1/2 финала
12 сентября 2020, суббота. 16:10 МСК
Марк-Андреа Хюслер
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
М. Хюслер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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