Ханфман и Кецманович сыграют в финале турнира в Кицбюэле

Немецкий теннисист Янник Ханфман и серб Миомир Кецманович сыграют в финале турнира категории АТР 250 в Кицбюэле (Австрия).
В полуфинальном матче Ханфман нанёс поражение сербу Ласло Джере со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. Ханфман трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Джере подал 4 эйса, 5 раз ошибся на подаче и использовал все 4 возможности взять подачу соперника.
Кецманович за 2 часа 21 минуту обыграл Марка-Андреа Хюслера из Швейцарии со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
Из всех полуфиналистов турнира в Кицбюэле только Кецманович начинал соревнования не в квалификации, но в первом же круге обыграл японца Кея Нисикори (6). На счету Ханфмана победы над Александром Бубликом из Казахстана и третьей ракеткой турнира — сербом Душаном Лайовичем.
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