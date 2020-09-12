Даниил Медведев: до следующего года, US Open, и уже, надеюсь, со зрителями
Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги своего выступления на Открытом чемпионате США — 2020. В полуфинале мужского одиночного разряда Медведев в трёх сетах уступил австрийцу Доминику Тиму.
«Расстроен. Поздравляю Доминика Тима и благодарю US Open за последние три недели. До следующего года и уже, надеюсь, со зрителями, которые меня обожают», — написал Медведев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».
В прошлом году Медведев стал финалистом турнира. В решающем матче US Open 2019 года он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Тим вышел в финал турнира 2020 года, в котором сыграет с немцем Александром Зверевым, ранее победившим испанского спортсмена Пабло Карреньо-Бусту.
Медведев уступил Тиму в трёх сетах и не вышел в финал US Open
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