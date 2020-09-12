Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев: до следующего года, US Open, и уже, надеюсь, со зрителями

Даниил Медведев: до следующего года, US Open, и уже, надеюсь, со зрителями
Теннис / US Open 2020 0

Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги своего выступления на Открытом чемпионате США — 2020. В полуфинале мужского одиночного разряда Медведев в трёх сетах уступил австрийцу Доминику Тиму.

«Расстроен. Поздравляю Доминика Тима и благодарю US Open за последние три недели. До следующего года и уже, надеюсь, со зрителями, которые меня обожают», — написал Медведев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».

В прошлом году Медведев стал финалистом турнира. В решающем матче US Open 2019 года он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Тим вышел в финал турнира 2020 года, в котором сыграет с немцем Александром Зверевым, ранее победившим испанского спортсмена Пабло Карреньо-Бусту.

Медведев уступил Тиму в трёх сетах и не вышел в финал US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020