Даниил Медведев: до следующего года, US Open, и уже, надеюсь, со зрителями

Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги своего выступления на Открытом чемпионате США — 2020. В полуфинале мужского одиночного разряда Медведев в трёх сетах уступил австрийцу Доминику Тиму.

«Расстроен. Поздравляю Доминика Тима и благодарю US Open за последние три недели. До следующего года и уже, надеюсь, со зрителями, которые меня обожают», — написал Медведев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».

В прошлом году Медведев стал финалистом турнира. В решающем матче US Open 2019 года он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Тим вышел в финал турнира 2020 года, в котором сыграет с немцем Александром Зверевым, ранее победившим испанского спортсмена Пабло Карреньо-Бусту.