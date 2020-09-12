Серена Уильямс снялась с турнира в Риме из-за травмы

Американская теннисистка Серена Уильямс пропустит турнир Internazionali BNL d'Italia в Риме из-за травмы ахиллова сухожилия.
«К сожалению, я вынуждена отказаться от участия в турнире из-за травмы ахиллова сухожилия. Я польщена постоянной поддержкой моих болельщиков в Риме и с нетерпением жду скорого возвращения», — приводит слова 38-летней американки официальный сайт соревнований.
Восьмая ракетка мира, побеждавшая в столице Италии в 2002, 2013, 2014 и 2016 годах, дошла до полуфинала US Open, где в трёх сетах уступила белоруске Виктории Азаренко.
От участия в турнире отказались также австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев, которые сыграют в финале Открытого чемпионата США, полуфиналист US Open россиянин Даниил Медведев, а также шестая ракетка мира канадка Бьянка Андрееску, у которой травма колена.
Турнир в столице Италии будет проходить за закрытыми дверями с 14 по 21 сентября.
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