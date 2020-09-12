Тим получил травму стопы в полуфинале US Open с Медведевым
Австрийский теннисист Доминик Тим получил небольшую травму из-за чрезмерного растяжения правой стопы во время полуфинального матча с россиянином Даниилом Медведевым, сообщает журналист Лукас Захрер на своей странице в «Твиттере».
Физиотерапевт австрийца Алекс Стобер провёл своему подопечному интенсивную терапию, включая охлаждение, чтобы избежать отёков. Стобер уверен, что Тим будет готов сыграть в финале в воскресенье, 13 сентября.
Тим вышел в финал US Open — 2020, в котором сыграет с немцем Александром Зверевым, ранее победившим испанского спортсмена Пабло Карреньо-Бусту. Тим стал первым представителем Австрии, который вышел в финал этого турнира. Ранее высшим достижением Доминика на US Open был выход в четвертьфинал в 2018 году.
Тим — первый австриец, вышедший в финал US Open
- 12 сентября 2020
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