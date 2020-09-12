Хачанов потренировался с Надалем перед «Мастерсом» в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов разместил на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с испанцем Рафаэлем Надалем. Снимок сделан на грунтовых кортах в Риме, где на следующей неделе пройдёт турнир серии «Мастерс 1000».
«Возвращение на грунт», — подписал фото Хачанов.
Фото можно посмотреть на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».
Подписчики уточнили у Хачанова, тренировался ли он вместе с Надалем или просто сделал снимок. «После тренировки», — ответил Карен.
Для второго сеяного на «Мастерсе» в Риме Надаля турнир станет первым после перерыва в сезоне. На Открытом чемпионате США Рафаэль не выступал. 11-й сеяный Хачанов в первом круге римского турнира встретится с норвежцем Каспером Руудом.
Хачанов начнёт «Мастерс» в Риме матчем с Руудом
- 12 сентября 2020
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