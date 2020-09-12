Чесноков: Звонарёва и Зигемунд ещё могут что-то сотворить на других турнирах

Бывшая первая ракетка СССР и России Андрей Чесноков оценил победу Веры Звонарёвой в парном разряде US Open, где россиянка выступала вместе с немкой Лаурой Зигемунд.
«Она всегда была шикарным игроком и в одиночке, и в паре. Я помню, как ещё десять лет назад Звонарёва вместе с Еленой Весниной обыгрывала сестёр Уильямс на Уимблдоне. Это была такая сенсация, в Лондоне американки всех просто сносили. В финале, к сожалению, Звонарёва и Веснина проиграли, но тогда Вере пришлось в тот же день сыграть с Сереной в финале одиночного турнира. Не совсем было тогда правильным проводить два матча сразу. Вере сейчас очень помогла её партнёрша Лаура Зигемунд. Она умеет всё: и подачу сделать, и с лёта сыграть, и укоротить, и подрезать. Немка мне очень нравится, она невероятно талантлива.
Звонарёва и Зигемунд мне кажутся очень перспективной парой, они ещё могут что-то сотворить на других турнирах. Их победа показала, как они понимают и чувствуют друг друга. В будущем они будут очень хорошей парой, хотя Вера уже не девочка — ей 36 лет. Но думаю, два-три года она ещё будет блистать», — приводит слова Чеснокова RT.
- 12 сентября 2020
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