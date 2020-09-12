Элина Свитолина — об условиях на турнире в Риме: здесь такая «контролируемая среда»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какие условия созданы для игроков на турнире категории Premier в Риме.

«Здесь организовали «пузыри», которые ты не можешь покидать. У АТР и WTA разные отели и немного разные правила. Всё организовано достаточно хорошо. Мы приехали довольно рано, тогда ещё не всё было налажено до конца. Но в последние дни, когда стали подъезжать игроки, всё идёт слаженно. Конечно, присутствуют люди в отелях, которые не связаны с турниром, но все носят маски и стараются держать дистанцию. То есть здесь такая «контролируемая среда». По правилам разрешается приехать с двумя членами команды. Со мной здесь мой тренер Энди, а с Гаэлем у нас общий физиотерапевт. В этом плане нам с ним немножечко легче, чем другим игрокам», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».