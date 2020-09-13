Осака – Азаренко: я не хочу больше играть с тобой в финале, мне это не понравилось

Завершилась финальная игра Открытого чемпионата США, в котором белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретилась с представительницей Японии Наоми Осакой. Победу в матче со счётом 1:6, 6:3, 6:3 одержала японка.
После матча Осака обратилась к Азаренко: «В первую очередь, я хочу поздравить Вику, я вообще-то не хочу больше играть с тобой в финале, мне это не очень понравилось», — приводятся слова Осаки в «твиттере» US Open.
Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Азаренко совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь сделала 6 эйсов также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.
Напомним, в полуфинале турнира Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, а Осака в свою очередь также сломила сопротивление представительницы США Дженнифер Брэйди.
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