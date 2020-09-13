Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Осака – Азаренко: я не хочу больше играть с тобой в финале, мне это не понравилось

Осака – Азаренко: я не хочу больше играть с тобой в финале, мне это не понравилось
Теннис / US Open 2020 0

Завершилась финальная игра Открытого чемпионата США, в котором белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретилась с представительницей Японии Наоми Осакой. Победу в матче со счётом 1:6, 6:3, 6:3 одержала японка.

После матча Осака обратилась к Азаренко: «В первую очередь, я хочу поздравить Вику, я вообще-то не хочу больше играть с тобой в финале, мне это не очень понравилось», — приводятся слова Осаки в «твиттере» US Open.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Азаренко совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака в свою очередь сделала 6 эйсов также допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Напомним, в полуфинале турнира Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, а Осака в свою очередь также сломила сопротивление представительницы США Дженнифер Брэйди.

Богатейшая теннисистка мира Наоми Осака выиграла US Open и добавила $ 3 млн на свой счёт
Японка Наоми Осака в финале US Open победила белоруску Викторию Азаренко и завоевала свой 3-й титул чемпионки турнира «Большого шлема».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020