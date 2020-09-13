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Осака – первая за 25 лет чемпионка US Open, которой удалось отыграться с 0:1 в финале

Осака – первая за 25 лет чемпионка US Open, которой удалось отыграться с 0:1 в финале
Теннис / US Open 2020 0

Японская теннисистка Наоми Осака стала первой победительницей Открытого чемпионата США за последние 25 лет, которая смогла отыграться в решающем матче со счёта 0:1 по сетам. Более того, уступив Виктории Азаренко из Беларуси первую партию со счётом 1:6, во втором сете она проигрывала 0:2, 30:40.

Подобное удавалось только Аранте Санчес-Викарио — в 1994 году обыграла Штеффи Граф.

В итоге японка обыграла Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3 и в третий раз выиграла на турнире «Большого шлема». Наоми Осака стала четвёртой теннисисткой в истории тенниса, кому удалось выиграть финал «Большого шлема» после проигрыша со счётом 1:6 в первой партии.

Уже в ближайший понедельник Осака станет третьей ракеткой мира.

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