Осака – первая за 25 лет чемпионка US Open, которой удалось отыграться с 0:1 в финале
Японская теннисистка Наоми Осака стала первой победительницей Открытого чемпионата США за последние 25 лет, которая смогла отыграться в решающем матче со счёта 0:1 по сетам. Более того, уступив Виктории Азаренко из Беларуси первую партию со счётом 1:6, во втором сете она проигрывала 0:2, 30:40.
Подобное удавалось только Аранте Санчес-Викарио — в 1994 году обыграла Штеффи Граф.
В итоге японка обыграла Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3 и в третий раз выиграла на турнире «Большого шлема». Наоми Осака стала четвёртой теннисисткой в истории тенниса, кому удалось выиграть финал «Большого шлема» после проигрыша со счётом 1:6 в первой партии.
Уже в ближайший понедельник Осака станет третьей ракеткой мира.
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