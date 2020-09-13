Наоми Осака: два года назад я могла бы сдаться, уступая сет и брейк

Японка Наоми Осака прокомментировала победу в финале Открытого чемпионата США. В трёх партиях она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко — 1:6, 6:3, 6:3.



«В первой партии плохо двигалась из-за нервов. Не могу сказать, что ожидала, что смогу сыграть на 100%, но и показать 70% своего тенниса уже было бы неплохо. Получилось же так, что я слишком зажалась и ушла в себя.



То, что проиграла подачу на старте второй партии, мне даже помогло. Просто думала, что не нужно отдавать матч со счётом 1:6, 0:6, нужно навязать борьбу.



Думаю, два года назад могла бы и сдаться, уступая сет и брейк. Теперь же я повзрослела, и сейчас я более совершенный игрок», — цитирует Осаку официальный сайт турнира.

Осака – первая за 25 лет чемпионка US Open, которой удалось отыграться с 0:1 в финале