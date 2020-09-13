Азаренко: был период, когда я была готова закончить карьеру, не трогала ракетку 5 месяцев

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что, будучи вовлечённой в судебную тяжбу с отцом своего ребёнка, не исключала возможности завершения профессиональной карьеры.
«Да, я однозначно была готова закончить с теннисом. Я и раньше это говорила. На протяжении пяти месяцев даже не прикасалась к ракетке. Решала личные проблемы и даже думать не могла о теннисе.
Итоговое решение не принимала, так как планировала сделать это позже. Была близка к уходу, но в игре меня удерживало желание стремиться к тому, чего хочу. Вот и всё», — цитирует Викторию официальный сайт US Open.
В 2017–2018 годах Азаренко была погружена в судебные тяжбы с отцом её ребёнка Билли Маккигом — родители не смогли решить, с кем должен жить их общий сын. Проблемы лишали Азаренко не только покоя, но и возможности передвижения по миру и, соответственно, игровой практики. Из-за этого Виктория пропустила US Open 2017, финал Кубка Федерации 2017 и Australian Open 2018.
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