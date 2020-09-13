Касаткина и Блинкова пробились в основную сетку турнира в Риме

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анна Блинкова успешно завершили путь в основную сетку соревнований категории Premier в Риме (Италия). В финальных матчах квалификации Дарья обыграла канадку Габриэлу Дабровски (6:2, 6:2), а Анна — представительницу Швейцарии Стефани Фогель (7:5, 6:3).



Ещё одна теннисистка из России не сумела выиграть матч финального этапа квалификации — Анна Калинская уступила испанке Алёне Задойновой (2:6, 2:6).



Престижный турнир в Риме пройдёт с 14 по 22 сентября. На жеребьёвке основной сетки соперниц узнали другие россиянки — Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва и Светлана Кузнецова.



Действующей чемпионкой соревнований является чешка Каролина Плишкова.