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Касаткина и Блинкова пробились в основную сетку турнира в Риме

Касаткина и Блинкова пробились в основную сетку турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анна Блинкова успешно завершили путь в основную сетку соревнований категории Premier в Риме (Италия). В финальных матчах квалификации Дарья обыграла канадку Габриэлу Дабровски (6:2, 6:2), а Анна — представительницу Швейцарии Стефани Фогель (7:5, 6:3).

Ещё одна теннисистка из России не сумела выиграть матч финального этапа квалификации — Анна Калинская уступила испанке Алёне Задойновой (2:6, 2:6).

Престижный турнир в Риме пройдёт с 14 по 22 сентября. На жеребьёвке основной сетки соперниц узнали другие россиянки — Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва и Светлана Кузнецова.

Действующей чемпионкой соревнований является чешка Каролина Плишкова.

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