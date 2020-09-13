Азаренко — о проигрыше Осаке в финале US Open: даже в третьем сете я имела шансы на камбек

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поражение в финале US Open. Экс первая ракетка мира вела в матче с Наоми Осакой со счётом 6:1, 2:0, 40:30, однако проиграла — 6:1, 3:6, 3:6.



«Перелом в игре произошёл, наверное, в паузе между сетами или, может, в начале второй партии. Наоми стала действительно лучше играть — здорово двигалась, начала чаще пробивать под самую линию. В целом начала играть очень агрессивно.



Не думаю, что в матче был всего один переломный момент. Во второй партии при счёте то ли 3:4, то ли 3:5 был затяжной гейм, в котором я не использовала шансы. Старалась изменить ситуацию, но до конца дело не довела. Даже в третьей партии имела шансы на камбек», — цитирует Викторию официальный сайт соревнований.