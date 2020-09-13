Миомир Кецманович завоевал первый титул в карьере, выиграв турнир в Кицбюэле

Сербский теннисист Миомир Кецманович завоевал титул на турнире категории АТР 250 в Кицбюэле (Австрия). В финале соревнований Кецманович нанёс поражение немцу Яннику Ханфману, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Кецманович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Ханфман подал один эйс, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

В ходе соревнований Кецмановича обыграл японца Кея Нисикори (6), австралийца Джордана Томпсона, аргентинца Федерико Дельбониса (Q) и швейцарца Марка-Андреа Хюслера (Q).

Для 47-й ракетки мира 21-летнего Кецмановича этот титул стал первым в карьере.