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Миомир Кецманович завоевал первый титул в карьере, выиграв турнир в Кицбюэле

Миомир Кецманович завоевал первый титул в карьере, выиграв турнир в Кицбюэле
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Миомир Кецманович завоевал титул на турнире категории АТР 250 в Кицбюэле (Австрия). В финале соревнований Кецманович нанёс поражение немцу Яннику Ханфману, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Кецманович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Ханфман подал один эйс, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

В ходе соревнований Кецмановича обыграл японца Кея Нисикори (6), австралийца Джордана Томпсона, аргентинца Федерико Дельбониса (Q) и швейцарца Марка-Андреа Хюслера (Q).

Для 47-й ракетки мира 21-летнего Кецмановича этот титул стал первым в карьере.

Кицбюэль. Финал
13 сентября 2020, воскресенье. 16:10 МСК
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
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