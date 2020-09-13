Миомир Кецманович завоевал первый титул в карьере, выиграв турнир в Кицбюэле

Сербский теннисист Миомир Кецманович завоевал титул на турнире категории АТР 250 в Кицбюэле (Австрия). В финале соревнований Кецманович нанёс поражение немцу Яннику Ханфману, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Кецманович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Ханфман подал один эйс, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
В ходе соревнований Кецмановича обыграл японца Кея Нисикори (6), австралийца Джордана Томпсона, аргентинца Федерико Дельбониса (Q) и швейцарца Марка-Андреа Хюслера (Q).
Для 47-й ракетки мира 21-летнего Кецмановича этот титул стал первым в карьере.
- 13 сентября 2020
-
18:01
-
16:31
-
15:55
-
14:25
-
13:46
-
12:20
-
10:52
-
09:59
-
09:33
-
07:58
-
02:43
-
02:23
-
01:11
- 12 сентября 2020
-
23:57
-
23:22
-
22:50
-
22:13
-
22:03
-
21:41
-
21:15
-
20:24
-
20:01
-
18:27
-
17:41
-
17:32
-
16:55
-
16:42
-
16:24
-
15:33
-
15:33
-
14:34
-
14:12
-
14:00
-
13:36
-
13:35