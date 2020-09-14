Бенуа Пэр раскритиковал организаторов «Мастерса» в Риме

Французский теннисист Бенуа Пэр подверг критике организаторов турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, в котором он примет участие, начиная с 14 сентября.

31-летний Пэр был исключён из числа участников Открытого чемпионата США в Нью-Йорке из-за положительного теста на коронавирус. Второй тест Пера оказался отрицательным и он отправился в Европу, чтобы выступить на римском «Мастерсе» и принять участие в «Ролан Гаррос».

В первом круге турнира в Риме Пэру предстоит встретиться с Янником Синнером из Италии.

«Дерьмовое планирование! Большое спасибо «Мастерсу 1000» в Риме. Я попросил только об одном — сыграть во вторник, чтобы провести ещё один день тренировок после всего, что случилось со мной в Нью-Йорке. Но поскольку я встречаюсь с итальянцем, они назначили мою игру на понедельник», — написал Пэр на своей странице в «Твиттере».