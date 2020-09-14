Бенуа Пэр раскритиковал организаторов «Мастерса» в Риме

Французский теннисист Бенуа Пэр подверг критике организаторов турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, в котором он примет участие, начиная с 14 сентября.
31-летний Пэр был исключён из числа участников Открытого чемпионата США в Нью-Йорке из-за положительного теста на коронавирус. Второй тест Пера оказался отрицательным и он отправился в Европу, чтобы выступить на римском «Мастерсе» и принять участие в «Ролан Гаррос».
В первом круге турнира в Риме Пэру предстоит встретиться с Янником Синнером из Италии.
«Дерьмовое планирование! Большое спасибо «Мастерсу 1000» в Риме. Я попросил только об одном — сыграть во вторник, чтобы провести ещё один день тренировок после всего, что случилось со мной в Нью-Йорке. Но поскольку я встречаюсь с итальянцем, они назначили мою игру на понедельник», — написал Пэр на своей странице в «Твиттере».
- 14 сентября 2020
-
01:01
- 13 сентября 2020
-
23:03
-
20:02
-
18:01
-
16:31
-
15:55
-
14:25
-
13:46
-
12:20
-
10:52
-
09:59
-
09:33
-
07:58
-
02:43
-
02:23
-
01:11
- 12 сентября 2020
-
23:57
-
23:22
-
22:50
-
22:13
-
22:03
-
21:41
-
21:15
-
20:24
-
20:01
-
18:27
-
17:41
-
17:32
-
16:55
-
16:42
-
16:24
-
15:33
-
15:33
-
14:34
-
14:12