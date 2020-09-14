Тим отыгрался с 0-2 по сетам в матче со Зверевым и выиграл US Open
На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между немецким теннисистом Александром Зверевым и представителем Австрии Домиником Тимом. Встреча завершилась победой Тима со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.
Зверев сделал 15 эйсов, совершил 15 двойных ошибок и выиграл 159 очков. Тим сделал 8 эйсов, совершил 8 двойных ошибок и выиграл 162 очка. Эта победа в US Open — первая в карьере Доминика Тима. Кроме того, это первый турнир «Большого шлема», который покорился австрийскому спортсмену, при том, что он ранее трижды играл в финалах «Шлемов». Также этот матч был первым финалом турниров «Большого шлема» для Зверева.
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