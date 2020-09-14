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Тим отыгрался с 0-2 по сетам в матче со Зверевым и выиграл US Open

Тим отыгрался с 0-2 по сетам в матче со Зверевым и выиграл US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между немецким теннисистом Александром Зверевым и представителем Австрии Домиником Тимом. Встреча завершилась победой Тима со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

Зверев сделал 15 эйсов, совершил 15 двойных ошибок и выиграл 159 очков. Тим сделал 8 эйсов, совершил 8 двойных ошибок и выиграл 162 очка. Эта победа в US Open — первая в карьере Доминика Тима. Кроме того, это первый турнир «Большого шлема», который покорился австрийскому спортсмену, при том, что он ранее трижды играл в финалах «Шлемов». Также этот матч был первым финалом турниров «Большого шлема» для Зверева.

US Open (м). Финал
13 сентября 2020, воскресенье. 23:20 МСК
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 3 6 6
2 		4 6 6 7 8
             
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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