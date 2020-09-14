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Тим стал первым австрийцем, выигравшим US Open

Тим стал первым австрийцем, выигравшим US Open
Теннис / US Open 2020 0

Доминик Тим, в финальном матче Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде обыгравший немца Александра Зверева, стал первым австрийцем, выигравшим «одиночный» турнир US Open и лишь вторым представителем своей страны, выигравшим турнир «Большого шлема» после Томаса Мустера («Ролан Гаррос»-1995).

Кроме того, мужской финал 2020 года впервые в истории Открытых чемпионатов США завершился решающим тай-брейком, и второй финал турнира «Большого шлема» с таким сценарием: на прошлогоднем «Уимблдоне» серб Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 13:12 в пятом сете.

Это первый турнир «Большого шлема», который покорился Доминику Тиму, при том, что он ранее трижды играл в финалах «Шлемов». Также этот матч был первым финалом турниров «Большого шлема» для Зверева.

Тим отыгрался с 0-2 по сетам в матче со Зверевым и выиграл US Open
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