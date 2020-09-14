Тим — о победе над Зверевым в финале US Open: победителей сегодня должно быть двое

Австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу над немцем Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

«То, что сегодня произошло, большая честь дня меня. Мы давно знакомы с Сашей, сыграли сотни матчей. Победы в турнире „Большого шлема“ была мечтой и для меня, и для него. Мы отыграли отличный матч, но я был бы счастлив, если бы победителей на корте сегодня было два победителя. И ты, Саша, тоже исполнишь свою мечту», — сказал Тим после матча.

Доминик Тим стал первым австрийцем, выигравшим «одиночный» турнир US Open и лишь вторым представителем своей страны, выигравшим турнир «Большого шлема» после Томаса Мустера («Ролан Гаррос»-1995). Это первый турнир «Большого шлема», который покорился Тиму, при том, что он ранее трижды играл в финалах «Шлемов».