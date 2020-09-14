Зверев: поздравляю Доминика Тима с победой. Однажды я подниму этот кубок

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё поражение в финальном матче Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде против австрийца Доминика Тима.
«Не знаю, с чего начать. Поздравляю Доминика с первым из многих титулов «Большого шлема». Матч был очень сложным, и мне, конечно, хотелось бы, чтобы ты сделал чуть больше ошибок, и я смог бы поднять этот кубок, но что делать — сегодня я произношу речь финалиста.
Спасибо моей команде за то, что вы остаётесь со мной. Последние два года были сложными для меня, но теперь мы снова идём вперёд. И однажды мы с вами поднимем этот трофей.
Ещё я хотел бы поблагодарить своих родителей. Они со мной на каждом турнире, но не в этот раз, потому что результаты их тестов на COVID-19 оказались положительными. Я очень по ним скучаю. Уверен, они сейчас смотрят трансляцию дома и гордятся. Надеюсь, однажды я выиграю этот трофей", — сказал Зверев после матча.
Родители спортсмена — советские теннисисты Александр Зверев и Ирина Фатеева.
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