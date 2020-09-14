Андрей Рублёв поднялся на 12-ю строчку рейтинга ATP
В обновлённом рейтинге ATP от 14 сентября испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой пятую позицию. Его соотечественник Андрей Рублёв стал 12-й ракеткой мира.
Рейтинг ATP. 14 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 860.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5175.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2940.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620.
…
12 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2414...
16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200.
Новый Доминатор. Фантастический камбэк Доминика Тима в финале US Open
Доминик Тим в финале US Open с Александром Зверевым отыгрался со счёта 0:2 по сетам и с четвёртой попытки взял свой первый «Шлем».
- 14 сентября 2020
-
09:28
-
09:18
-
08:43
-
08:33
-
08:25
-
04:23
-
03:53
-
03:41
-
03:23
-
01:01
- 13 сентября 2020
-
23:03
-
20:02
-
18:01
-
16:31
-
15:55
-
14:25
-
13:46
-
12:20
-
10:52
-
09:59
-
09:33
-
07:58
-
02:43
-
02:23
-
01:11
- 12 сентября 2020
-
23:57
-
23:22
-
22:50
-
22:13
-
22:03
-
21:41
-
21:15
-
20:24
-
20:01
-
18:27
Партнерский контент