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Андрей Рублёв поднялся на 12-ю строчку рейтинга ATP

Андрей Рублёв поднялся на 12-ю строчку рейтинга ATP
Теннис / US Open 2020 0

В обновлённом рейтинге ATP от 14 сентября испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поднялся на 10-ю строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой пятую позицию. Его соотечественник Андрей Рублёв стал 12-й ракеткой мира.

Рейтинг ATP. 14 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 860.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5175.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2940.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620.

12 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2414...
16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2200.

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