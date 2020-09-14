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Доминик Тим рассказал, когда впервые понял, что может выиграть турнир «Большого шлема»

Доминик Тим рассказал, когда впервые понял, что может выиграть турнир «Большого шлема»
Теннис / US Open 2020 0

Австриец Доминик Тим после победы над немцем Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата США со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) рассказал, когда поверил в возможность завоевания титула на мэйджоре.

«Впервые я осознал, что могу выиграть турнир „Большого шлема“, когда в первый раз пробился в полуфинал „Ролан Гаррос“ и вошёл в топ-10. С того момента я мечтал о титуле. Я думал, что это реально. Тогда я считал, что самые большие шансы у меня на грунте. Затем многое изменилось, когда я выиграл турниры в Пекине, Вене и здорово провёл Итоговый чемпионат. Тогда я осознал, что моя игра отлично подходит и для харда.

За время работы с Массу я заметно прибавил в игре на харде. Я также понял, что на этом покрытии хорошо выполнять много ударов. До этого свой лучший турнир «Большого шлема» я провёл в Австралии. Теперь уже я не так удивлён, что свой первый мэйджор выиграл не на «Ролан Гаррос». В конце концов это не так важно. Самое главное, что я наконец выиграл один из этих четырёх турниров", — цитирует Тима официальный сайт US Open.

Новый Доминатор. Фантастический камбэк Доминика Тима в финале US Open
Доминик Тим в финале US Open с Александром Зверевым отыгрался со счёта 0:2 по сетам и с четвёртой попытки взял свой первый «Шлем».
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