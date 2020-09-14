Доминик Тим объяснил, почему обнял Александра Зверева после финала US Open

Австриец Доминик Тим после победы над немцем Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата США со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6) рассказал, почему обнял соперника, несмотря на требования о социальном дистанцировании во время пандемии коронавируса.
«Понимаете, мы очень хорошие друзья. У нас очень давняя дружба и длительное противостояние. Кажется, мы оба сдали по 14 отрицательных тестов за неделю. Мы просто хотели разделить этот момент вдвоём. Не думаю, что мы кого-то подвергали опасности. Всё нормально.
После реализованного матчбола я ощутил огромное облегчение. В ходе игры ощущалось большое давление, сильные эмоции. Физически это было невероятно тяжело. В целом эти четыре недели были непростым. Телу и разуму пришлось пройти через многое.
Физически в начале матча я был готов на сто процентов. У меня были некоторые проблемы с сухожилием в полуфинале, но в финале я никакой боли не чувствовал. Проблема была в нервах. Я был очень, очень напряжён. Я даже забыл, каково это. Не знал, как с этим справиться. Но в третьем сете мне это удалось", — цитирует Тима официальный сайт турнира.
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