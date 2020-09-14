Зверев: мне всего 23 года. Не думаю, что это мой последний шанс выиграть «Большой шлем»

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после поражения в финальном матче US Open с австрийцем Домиником Тимом.

«Конечно, выиграть два сета, а потом проиграть в финале турнира „Большого шлема“ непросто. Игра перевернулась в третьем сете, когда Тим сделал первый брейк. Думаю, он начал играть значительно лучше, а я — гораздо хуже. Это стало переломным моментом, но у меня по-прежнему оставались шансы.



Я был очень близок к чемпионству на турнире „Большого шлема“. Мне не хватило нескольких геймов, может, даже несколько очков. Больше всего меня разочаровал не третий, а пятый сет. У меня было много шансов в пятом сете, но я ими не воспользовался.



Мне всего 23 года. Не думаю, что это мой последний шанс. Верю, что ещё стану победителем турнира „Большого шлема“, — приводит слова Зверева пресс-служба US Open.