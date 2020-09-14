Доминик Тим: я достиг цели своей жизни

Австриец Доминик Тим поделился эмоциями после завоевания первого в карьере титула на турнире «Большого шлема». В финале US Open он одолел немца Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
«Я достиг цели своей жизни, исполнил свою многолетнюю мечту. Конечно, я мечтал об этом с детства. Но тогда это казалось чем-то далёким. Затем я постепенно приближался к вершине. В какой-то момент я осознал, что однажды, возможно, выиграю один из четырёх крупнейших титулов в теннисе. Я много работал. Я посвятил всю жизнь победе на мэйджоре. Теперь мне это удалось. Это огромное достижение для меня. Конечно, я не один этого достиг. Это достижение моей команды и семьи. Сегодня я отдал им большую часть того, что они дали мне.
Не думаю, что мне помог опыт участия в финалах турниров «Большого шлема». В начале я был зажат. Может, это и не так хорошо, что я уже играл в финалах. Я так сильно хотел этот титул, но не забывал о том, что если проиграю, то счёт уже будет 0-4. Такая мысль всегда присутствует. Будет ли у меня ещё один шанс? С такими мыслями трудно показывать свой лучший теннис и играть свободно. В начале так и было. К счастью, в третьем сете ситуация изменилась. В концовке матч был равным, 50 на 50. Думаю, опыт сегодня не имел большого значения", — цитирует Тима официальный сайт турнира.
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