Доминик Тим рассказал о настрое на «Ролан Гаррос» после победы на US Open
Австрийский теннисист Доминик Тим, ставший победителем Открытого чемпионата США, поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос».
«Думаю, физически я буду готов на 100%. У меня будет достаточно времени на восстановление. Но вопрос в том, как я смогу справиться в эмоциональном плане. Конечно, я раньше не бывал в такой ситуации. Я достиг большой цели. Не знаю, как буду себя чувствовать в ближайшие несколько дней.
В то же время я ожидаю, что на крупнейших турнирах мне теперь будет легче. Раньше я понимал, что у меня получается замечательная карьера, лучше, чем я мог мечтать. Однако до сегодня мне хватало большого титула. Теперь же я надеюсь, что смогу играть свободнее на крупнейших соревнованиях", — цитирует Тима официальный сайт US Open.
Новый Доминатор. Фантастический камбэк Доминика Тима в финале US Open
Доминик Тим в финале US Open с Александром Зверевым отыгрался со счёта 0:2 по сетам и с четвёртой попытки взял свой первый «Шлем».
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