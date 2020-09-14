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«Браво, машина». Вавринка, Фоньини и другие поздравили Тима с победой на US Open

«Браво, машина». Вавринка, Фоньини и другие поздравили Тима с победой на US Open
Теннис / US Open 2020 0

Австриец Доминик Тим на своей странице в «Инстаграме» поделился фотографией с трофеем Открытого чемпионата США. Публикацию прокомментировали многие игроки ATP-тура.

Стэн Вавринка: «Поздравляю, зверь!»

Фабио Фоньини: «Браво, машина».

Роберто Баутиста-Агут: «Поздравляю, Доми. Ты заслужил это».

Ян-Леннард Штруфф: «Поздравляю, брат! Что за матч! Ты по-настоящему это заслужил».

Брат Александра Зверева Миша: «Отличная работа, Доми. Ты честный человек, настоящий боец и чемпион. Ты, твоя семья и команда отлично поработали».

Помимо них Тима поздравили и другие известные личности, например легендарный бразильский футболист Роналдо, нападающий лондонского «Арсенала» Виллиан и жена серба Новака Джоковича Хелена.

Тим — Звереву: спасибо, что был отличным соперником и настоящим другом в туре
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