Первая ракетка России Александрова проиграла Рыбакиной на старте турнира в Риме
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований она потерпела поражение в матче с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счётом 0:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.
Первая ракетка России 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и взял 1 гейм на подаче соперницы. На счету Елены, посеянной под 10-м номером, 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.
За выход в третий круг Рыбакина поспорит либо с чешкой Мари Боузковой, либо с австралийкой Айлой Томлянович.
В 2019 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.
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