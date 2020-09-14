Даниил Медведев примет участие в Итоговом чемпионате ATP
Российский теннисисит Даниил Медведев примет участие в Итоговом чемпионате ATP, сообщает пресс-служба тура.
Своё участие ранее подтвердили серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и чемпион US Open—2020 Доминик Тим. Сообщается, что на турнире также выступит финалист Открытого чемпионата США немец Александр Зверев.
На US Open—2020 Медведев завершил выступление в полуфинале турнира, уступив Тиму со счётом 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). В обновлённом рейтинге ATP Медведев удержал пятую позицию. Лидером зачёта остаётся Новак Джокович.
Итоговый турнир ATP пройдёт с 15 по 22 ноября в Лондоне (Великобритания). Призовой фонд составит $ 9 млн. Из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить при пустых трибунах.
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