Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Риме и сыграет с Элиной Свитолиной

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований вторая ракетка России обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

Анастасия дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под четвёртым номером.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.