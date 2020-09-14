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Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Риме и сыграет с Элиной Свитолиной

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Риме и сыграет с Элиной Свитолиной
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Риме (Италия). На старте соревнований вторая ракетка России обыграла представительницу Китая Чжан Шуай со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

Анастасия дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под четвёртым номером.

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла британку Йоханну Конту со счётом 6:3, 6:4.

Рим (ж). 1-й круг
14 сентября 2020, понедельник. 12:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
36
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
4 		7 7 1
         
Чжан Шуай
40
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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