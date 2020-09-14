Чемпионка US Open Осака стала лидером чемпионской гонки WTA, Азаренко — 3-я
Японская теннисистка Наоми Осака, выигравшая Открытый чемпионат США, возглавила чемпионскую гонку WTA. Белоруска Виктория Азаренко, уступившая Осаке в финале турнира, поднялась на третью строчку.
Чемпионская гонка WTA. Рейтинг на 14 сентября
1. Наоми Осака (Япония) — 2900 очков.
2. Софья Кенин (США) — 2633.
3. Виктория Азаренко (Беларусь) — 2202.
4. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1830.
5. Симона Халеп (Румыния) — 1630.
6. Эшли Барти (Австралия) — 1601.
7. Петра Квитова (Чехия) — 1541.
8. Дженнифер Брэйди (США) — 1482.
9. Элизе Мертенс (Бельгия) — 1436.
10. Арина Соболенко (Беларусь) — 1430...
16. Екатерина Александрова (Россия) — 917.
Напомним, из-за пандемии коронавируса Итоговый чемпионат WTA был отменён.
Наоми Осака стала 3-й ракеткой мира, Виктория Азаренко — 14-й
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