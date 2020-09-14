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Андрей Рублёв сыграет с Факундо Багнисом на старте «Мастерса» в Риме

Андрей Рублёв сыграет с Факундо Багнисом на старте «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Стало известно распределение победителей квалификации и лаки-лузера по основной сетке турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В частности, первым соперником россиянина Андрея Рублёва (9) будет аргентинец Факундо Багнис (Q).

Рим. Мужчины. Распределение победителей квалификации и лаки-лузера
Сальваторе Карузо (Италия, WC) — Теннис Сандгрен (США, Q).
Кайл Эдмунд (Великобритания) — Марко Чеккинато (Италия, Q).
Стэн Вавринка (Швейцария, 10) — Лоренцо Музетти (Италия, Q).
Алекс де Минор (Австралия) — Доминик Кёпфер (Германия, Q).
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Федерико Кория (Аргентина, Q).
Сэм Куэрри (США) — Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q).
Джон Миллман (Австралия) — Жоау Соуза (Португалия, LL).
Андрей Рублёв (Россия, 9) — Факундо Багнис (Аргентина, Q).
Душан Лайович (Сербия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, Q).

Андрей Рублёв поднялся на 12-ю строчку рейтинга ATP
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